Yürüyerek yola çıkan "Seyyah Ömer" 81 ilde fidan dikti

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 yıl boyunca yürüyerek Türkiye'yi dolaşan Ömer Özer, 81. fidanını memleketi Manisa'da dikti. 'Yoldaş' adını verdiği sokak köpeğiyle birlikte gerçekleştirdiği bu anlamlı yolculuğun temel mesajı doğaya sahip çıkmanın önemini vurgulamak.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 yıl önce Manisa'dan yürüyerek yola çıkan ve gittiği her şehirde fidan diken Ömer Özer, 81 ilde sürdürdüğü binlerce kilometrelik yolculuğunu memleketi Manisa'da tamamladı.

"Seyyah Ömer" olarak tanınan Özer, "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla 2021'de Manisa'nın Yunusemre ilçesinden Türkiye turuna çıktı.

Gittiği her ilde bir fidan diken Özer, yolculuğunun ilk bölümünde yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde yemeğini paylaştıktan sonra peşine takılan sokak köpeğini sahiplendi.

Kendisine eşlik eden köpeğe "Yoldaş" adını veren Özer, 4 yıl boyunca hedefi olan 81 ile yaya olarak ulaşmayı başardı. Yürüyüşünü sonbahar, ilkbahar ve yaz döneminde gerçekleştiren Özer, geceleri ise yol güzergahında uygun bir alana kurduğu çadırında geçirdi.

Yürüyüş planının son kısmında Edirne'den itibaren kendisini yalnız bırakmayan "Yoldaş" ile Spil Dağı üzerinden Manisa'ya ulaşan Özer, 81. fidanını 23 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana dikti.

Özer, AA muhabirine, babasının orman işçisi olduğunu, 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan büyük orman yangınlarından derinden etkilendiğini söyledi.

Manavgat yangını sonrası böyle uzun bir yolculuk hayali kurduğunu dile getiren Özer, 81 ilde 81 fidan dikmek için yürüyüşe başladığını anlattı.

Yolculuğun ilk dönemlerinde Keşan'da köpeği "Yoldaş" ile yollarının kesiştiğini belirten Özer, "Bir lokma ekmeği paylaştım, sonra peşime takıldı. Bir gün, iki gün derken artık yol arkadaşımdı. Trakya'yı, İstanbul'u, Karadeniz'i, İç Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu onunla birlikte adım adım gezdik." diye konuştu.

Zorlu şartlarda yürüyüşünü sürdürdüğünü ifade eden Özer, yağmur altında, rampalarda zorlandıklarını ancak bu 4 yıllık süreçte unutulmaz anılar biriktirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında misafirperverlikle karşılaştığını dile getiren Özer, yaya olarak her köye ve ilçeye girmenin çok farklı bir deneyim olduğunu vurguladı.

Yolculuğun temel mesajının doğaya sahip çıkmak olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Umarım gelecek nesiller doğanın önemini bizden daha iyi anlayıp yeşile ve doğaya sahip çıkar. Eğer toprağa düşen bir fidan hala yeşeriyorsa dünyadan umudu kesmemek gerekir. Aslında 4 yıllık bu yolculuğumun mesajı da buydu. Spil Dağı'ndan inerek yeniden mahalleme, 81. şehrime ulaşmanın hem mutluluğunu hem de burukluğunu yaşıyorum. Hayaldi, nasip oldu ve gerçeğe dönüştü."

Ömer Özer, ilerleyen süreçte aynı amaçla yurt dışında da daha uzun yürüyüşler yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

