Seyhan Sanat Merkezi'nde Cumhuriyet Balosu Coşkusu

Seyhan'da Cumhuriyet coşkusu sürüyor. Seyhan Sanat Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosunda Cumhuriyetin 100.yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Hakan Aysev'in seslendirdiği eserlerle müzik ziyafeti sunduğu resepsiyonda Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ADD Şube Başkanı İsa Kayadan ve konuklarla birlikte zeybek oynadı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve ünlü Piyanist Alexey Botvinov'un konseriyle Adana'ya hizmet vermeye başlayan Seyhan Sanat Merkezi bu kez Seyhan Belediyesi'nin Cumhuriyet Balosu'na ev sahipliği yaptı.

"BU COŞKU BOŞA DEĞİL"

Konuşmasında Adana'da gerçekleştirilen Cumhuriyet kutlamalarına katılımın yüksekliğine işaret eden Başkan Akay, "Dün muazzam bir kalabalık ve onun coşkusu vardı. Bu coşku aslında boşa değil. Çünkü cumhuriyet bütün dünyadaki cumhuriyetlerden farklı bir cumhuriyet. Sadece bir idare şekli değil cumhuriyet. Bizim Cumhuriyetimiz emperyalizme karşı verilmiş bir savaş sonrasında kanla, canla, bütün yurttaki insanlarımızın birliğiyle kazanılmış bir cumhuriyet" dedi.

"UYGARLIK PROJESİ YARATILDI"

Milli Mücadele'nin kazanılmasının ardından Büyük Önder Atatürk'ün 'Asıl savaş şimdi başlıyor' dediğini aktaran Başkan Akay, "Mustafa Kemal'in asıl savaş dediği şey aslında uygarlık yolunda bir savaş. Cehaletle, hurafeyle, geri kalmışlıkla savaş ve bir uygarlık projesi yaratıldı bu süre içerisinde. Çağdaş uygarlık düzeyini ötesine gitmenin hesabı yapıldı ve adım adım bu yolda çeşitli kurumlar, kuruluşlar yapılar oluşturuldu" diye konuştu.

"ESKİ ADANA'NIN BİR PARÇASI SANAT YUVASI OLACAK"

Adana'nın Milli Mücadelede ve Cumhuriyet'in kuruluşunda oynadığı rolün önemine de değinen Akay, "Süreç içerisinde belki belirli konularda geriye gittik Adana olarak ama biz her türlü, ekonomik olarak, kültürel olarak her alanda bunu yeniden canlandırma şansına sahibiz. Bugün burada bunlardan bir tanesini görüyoruz. Bir sanat yuvası olacak burası, eski Adana'nın bir parçası" diye konuştu.

HAKAN AYSEV'DEN CUMHURİYET EZGİLERİ

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından Şef Eray İnal yönetiminde solist Hakan Aysev, "Cumhuriyet Ezgileri" Çukurova Symphonic Project dinletisiyle konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

AKAY VE KAYADAN'DAN 100.YIL ZEYBEĞİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde hep birlikte söylenen marşlarla Cumhuriyet coşkusu doruk noktasına ulaşırken, Başkan Akay, çökertme türküsü eşliğinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şube Başkanı İsa Kayadan ve konuklarla karşılıklı zeybek oynadı.