SEN Filmi, Uluslararası Festivallerde Ödüller Kazandı

SEN Filmi, Uluslararası Festivallerde Ödüller Kazandı
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Can ve Sefa adındaki iki kardeşin hikayesini anlatan 'SEN' filmi, uluslararası festivallerde birçok ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. 1 Aralık 2024'te çekilen film, hem En İyi Film hem de En İyi Oyuncu ödüllerini aldı.

CAN ve Sefa adında iki kardeşin başından geçen olayları anlatan 'SEN' filmi katıldığı hem uluslararası hem de yurt içindeki festivallerde ödül kazandı.

Can ve Sefa adında iki kardeşin çıktıkları tatilde yaşadıklarını konu alan 'SEN' filmi, 1 Aralık 2024'de çekildi. 46 dakika süren kısa filmin özel gösterimi 24 Ocak'da yapıldı. Başrolde oynayan ve filmin yapımcılığını üstlenen Doğan Başar Yaşar, İstanbul'da ikincisi düzenlenen Internatonal Istanbul Short Film and Writer's Journey'de 'SEN' filmi ile En İyi Oyuncu ödülünü aldı. Aynı zamanda film, ulusal kategoride En İyi Film ve En iyi Prodüksiyon ödüllerinin sahibi oldu.

'SEN' filminin katıldığı festivallerde imza attığı diğer başarılar ise şu şekilde:

"Thilsri International Film Festival - Best International Film,

"Silver Wings International Film Festival - Best Experimental Film,

"Best Actor, IFFA Independent Film Festival - First Time Film Award Selected,

"Roma Prisma Film Awards Special Selection, Lulea International Film Festival – Finalist,

"Lahore International Film Festival – Finalist,

"Stockholm City Film Festival Semi-Finalist."

Bu filmden sonra Ex situ filminin de yapımcılığını üstlenen Yaşar, gençlere ve sektöre girmek isteyen kişilere ilk önce kendilerine inanmaları gerektiğini söylerken, yerinde oturarak hayal kurmaktansa harekete geçmelerini ve istedikleri şeyler için pes etmeden mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Farklı ülkelerde dizi ve filmlerde rol alan Yaşar, başrolünde Jason Statham'ın oynadığı ve yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı film Operation Fortune: Ruse de Guerre'de rol alarak Hollywood yolunda da ilk ciddi adımlarını attı. Yaşar, sonrasında Barbara Nadel'in romanından uyarlama 'The Turkish Detective' olan başrollerini Haluk Bilginer ve Yasemin Allen'in paylaştığı dizide Alp karakterine hayat verdi ve ardından Rusya'da iki farklı dizide rol aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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