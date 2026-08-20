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Selendi'de 113 kadın üreticiye süt soğutma tankı desteği

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Manisa Selendi'de 'Beyaz Güç: Selendi'nin Süt Yolu' projesiyle 113 kadın üreticiye süt soğutma tankı desteği sağlanacak. Soğuk zincir güçlendirilerek süt kalitesi korunacak ve üreticilerin geliri artırılacak.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla desteklenen "Beyaz Güç: Selendi'nin Süt Yolu" projesi kapsamında 113 kadın üreticiye süt soğutma tankı desteği sağlanacak.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, kaliteli süt üretiminin yanı sıra sağım sonrasında sütün kalitesinin korunmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Süt soğutma tanklarıyla soğuk zincirin güçlendirilmesini, süt kalitesinin korunmasını ve üreticilerin elde ettiği ürünün değerinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Dilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek de üretimin temelinde kadınların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Karayılan ise süt toplama araçlarıyla toplanan sütün soğuk zincirinin korunmasının önemine dikkati çekti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da 113 kadın üreticinin ürettiği sütün en kaliteli şekilde değerlendirilmesine yönelik önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini bildirdi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise süt soğutma tanklarının ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzaladı. Tankların yarın üreticilerin adreslerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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