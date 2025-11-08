Selanik Atatürk Evi Restorasyonu Tamamlandı, Yeniden Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapsamlı restorasyon sürecinin ardından Selanik Atatürk Evi'nin yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Selanik Atatürk Evi'nin restorasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, "Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı işbirliğinde yürütülen projeyle 315 metrekarelik 3 katlı yapıyı 1953'teki özgün haline kavuşturduklarını belirten Ersoy, binin üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik'e taşıdıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız."