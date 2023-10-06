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Şehzade Mustafa'nın vefatının 470. yılı anıldı

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın vefatının 470. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Kabri bulunan Muradiye Külliyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüs Camisi'nde mevlit okutuldu ve dua edildi. Ayrıca vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.