Şehzade Mustafa'nın vefatının 470. yılı anıldı
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Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın vefatının 470. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Kabri bulunan Muradiye Külliyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüs Camisi'nde mevlit okutuldu ve dua edildi. Ayrıca vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, vefatının 470. yılı dolayısıyla anıldı.
Şehzade Mustafa için kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüs Camisi'nde mevlit okutularak dua edildi.
Her iki noktada da Berrin Nuroğlu Çoban tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA / Kültür Sanat