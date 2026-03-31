Şehit Kamil'in tabutuna örtülen Türk bayrağı müzede sergileniyor

Antep savunmasının simge isimlerinden Şehit Kamil'in tabutuna örtülen Türk bayrağı, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde ziyaretçileri Milli Mücadele'nin ruhuyla buluşturuyor.

Antep savunmasında annesini korumak isterken 14 yaşında süngülenerek yaşamını yitiren Şehit Kamil'in naaşına örtülen Türk bayrağı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve Şehit Kamil'in üvey kız kardeşinin soyundan gelen Müfide Çelikbaş tarafından uzun yıllar sandıkta muhafaza edildi.

Çelikbaş'ın oğlu Tuğrul Alp'in girişimleriyle yeniden gün yüzüne çıkarılan bayrak, yapılan araştırma ve incelemelerin ardından aileden teslim alınarak 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, bayrağın bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, özel bir vitrinde koruma altına alındığını söyledi.

Bayrağın uzun yıllar beze sarılı şekilde saklandığını aktaran Severoğlu, şunları kaydetti:

"Bayrağın üzerindeki ay ve yıldızı inceledik. Bunun sonucunda bayrağın, Bayrak Kanunu'ndan önce yapılmış olduğunu tespit ettik. Aileden gelen bir emanet olması da bayrağın Şehit Kamil'e ait olduğunu gösteriyor. Bir asırdan daha eski olan bu bayrak, Şehit Kamil'in şehadetinden sonra tabutunun üstüne örtülmüş olmasından dolayı bizim için çok değerli."

Tarihin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Severoğlu, "Bu müze ülkenin geleceği, Türk Kurtuluş Savaşı'nın müzesi. Güney Cephesi'nin, Maraş, Urfa, Adana, Hatay ve Kilis'in müzesi. Dolayısıyla herkesin tarihimizi öğrenmek için bu müzeye gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler gururlu

Ziyaretçilerden Rabia Bayramoğlu, Gaziantepli olarak bayrağı ilk gördüğünde duygulandığını söyledi.

Bayramoğlu, "Bence herkes kesinlikle gelip görmeli. Çünkü hiçbir şey anlatıldığı gibi olmuyor. Ben buradan kendi duygularımı anlatsam bile bu duyguyu hissedemezler. Burada görmeleri gerekiyor ve bir anda, isteseniz de istemeseniz de empati duygunuz gelişiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Furkan Ağırbaş ise Manisa'dan Gaziantep'e tatile geldiğini belirtti.

Müzedeki eserlerin vatan savunmasının nasıl yapıldığını anlattığını dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Şehit Kamil'in tabutuna sarılmış bu bayrak, hepimizin duygu ve düşüncelerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu milletin savunmasında kimi canını, kimi kanını verdi. Ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu zamana kadar bu bayrağı muhafaza etmişler ve böyle güzel bir müzede sergilenmesini sağlamışlar."