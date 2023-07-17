Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli Şubesi 15 Temmuz Şehitleri için konser verdi. Konserde Ali Kınık sahne aldı. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konsere yaklaşık 10 bin Sultanbeyli vatandaş katıldı.

ŞEGAFED, 15 Temmuz Şehitleri için Ali Kınık konseri verdi

İSTANBUL - Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli Şubesi 15 Temmuz Şehitleri için konser verdi. Konserde Ali Kınık sahne aldı.

15 Temmuz vesilesiyle Şehitleri ve Gazileri yad etmek için verilen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konsere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur ve ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı'da katıldı. Konsere yaklaşık 10 bin Sultanbeyli vatandaş katılım gösterdi.

Konser öncesi konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "7. senesini yaşıyoruz 15 Temmuz gecesinin. Bu nedenle başta bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ömer Halis Demir'in şahsında bütün müşahedahımıza rahmet diliyoruz. ve Sultanbeyli'nin şehitlerine anıyoruz" şeklinde konuştu.

ŞEGAFED Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı, "15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. Sultanbeyli İlçe Başkanlığımız tarafından Ali Kınık konseri düzenliyoruz. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" dedi.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, "Şehit Yakınları Gaziler ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak 15 Temmuz anısına, Ali Kınık'ı Sultanbeyli'de buluşturduk. ve bu programa emeği geçen başta yönetimim ve diğer arkadaşlarım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEGAFED'in düzenlediği konserde şarkılarıyla katılım gösteren Ali Kınık, "Güzel bir program oldu Sultanbeyli'nden. Kıymetli derneğimize, ilçe başkanımız Yasin Timur'a teşekkür ederim. Öncelikle bizlere şehit ailelerimizle, şehit yakınlarıyla buluştuk bu 15 Temmuz haftasında bu önemli bir günde, Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Teşekkür ediyorum Yasin Başkan'a, çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Güzel geçti bence güzeldi. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben sonuçta şarkı söylüyoruz. Demek ki insanlarla ortak bir duygu birlikteliğimiz oluşuyor. o yüzden kendilerini yakın görüyorlar herhalde. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ilgileri, alakaları için. Bütün dinleyicilerimizden de bütün milletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.