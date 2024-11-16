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Seddülbahir Kalesi, Kadınların Eserleriyle Yaşıyor

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Çanakkale Savaşları bölgesinde yer alan Seddülbahir Kalesi, onarım çalışmaları sonrası kadınların emekleriyle adeta bir sanat mekânına dönüştü. IV. Mehmed'in annesi Hadice Turhan Sultan'ın vakıf eseri olan kalede, kadın kursiyerler geri dönüştürülebilir malzemelerle el işçiliği eserleri üretiyor.

Hadice Turhan Sultan'ın Emaneti Seddülbahir Kalesi Kadınlarla Yaşıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen onarım çalışmalarının ardından Cumhuriyet'in 100. Yılında 18 Mart 2023 tarihinde hizmete açılan Seddülbahir Kalesine gelenler kadınların ellerinden çıkan eserlerle karşılanıyor.

IV. Mehmed'in annesi Valide Hadice Turhan Sultan'ın vakıf eseri olan Seddülbahir Kalesi bir kadın tarafından yaptırılan nadir savunma yapılarından biri olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Yapımı bir kadın tarafından üstlenilen kalenin yaşayan bir müzeye dönüştürülmesinde de Seddülbahir Köyü'nün kadınları önemli rol oynuyor.

Kalenin giriş kısmında bulunan ziyaretçi karşılama merkezi bünyesinde oluşturulan Halk Eğitim Atölyesi'nde geri dönüştürülebilir materyallerden sanat eserleri kadınların emekleri ile ziyaretçilerle buluşuyor.

Geçen zamanda sayısı artan kadın kursiyerlerin eğitiminden sorumlu Elif Türk, "Burası köyün atıl durumda olan eski okuluydu. Bizler buraya işlev kazandırmak istedik. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bu kaleyi onardı ve yaşanabilir hale getirdi. Kursiyerlerimizle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden el işçiliği eserler ortaya koyuyoruz ve kaleye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Kalenin onarım süreci devam ederken de bize ayrılan alanda çalışmalarımıza devam etmiştik. El sanatlarına ilgisi ve kabiliyeti olan birçok arkadaşımız köyümüzün sosyal ve kültürel olarak kalkınması için de ortaya güzel eserler koyuyor. Bizler de Turhan Sultan'ın emanetine layık güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bunun için Tarihi Alan Başkanlığına ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Seddülbahir Kalesi, Kadınların Eserleriyle Yaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Kültür Sanat
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