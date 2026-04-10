Oyuncu Seda Bakan: 'Türk dizilerinin gücü yurt dışında inanılmaz'

Sinema ve dizi oyuncusu Seda Bakan, Türk dizilerinin yurt dışında inanılmaz bir gücünün olduğunu ve bunun her alanda görüldüğünü söyledi.

Tanıtım amaçlı Madrid'i ziyaret eden Bakan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk defa geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'e hayran kaldığını söyleyen Türk sanatçı, "Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem." dedi.

Bakan, "çok sıcakkanlılar" diye tanımladığı İspanyol halkının, Akdeniz ülkesi insanları olma özelliğini tamamen yansıttığını dile getirdi.

"Türk dizilerinin gücü yurt dışında inanılmaz." diyen oyuncu, izlenimlerini şöyle aktardı:

"Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. Burada gösterilen dizim (Zeytin Ağacı) çok ünlü olmuş ve bu gurur, onur verici. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz."

Yurt dışında "Sizi tanıyoruz" diyerek yanına gelen ve genelde oynadıkları dizinin ismini söyleyen kişilerle karşılaştıklarını anlatan Bakan, "Açıkçası gurur duyuyorum. Ayrıca dizideki karakterim eğlenceli biri. Onu kendilerine benzetip 'Benim gibisin.' diyen de çok oluyor. Herkes kendinden bir şey buluyor. Bu da mutluluk verici." diye konuştu.

İspanyolların Türkleri tanıdığı gibi Türklerin de İspanyolları tanıdığını ve iki halkın birbirine "inanılmaz derecede benzediğini" ifade eden Bakan, "Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, İspanyolların ünlü tapaslarına (meze tabağı), deniz ürünlerine ve et tabakları ile "Cava"larına bayıldığını söyledi.

"Pedro Almodovar'a selamlarımı yolluyorum"

İspanya'da olası sinema projeleri için "İnşallah, keşke olsa. Pedro Almodovar'a selamlarımı yolluyorum." diyerek esprili bir şekilde görüşünü dile getiren Türk sanatçı, "Keşke İspanyolca bilsem de size burada İspanyolca bir şarkı söyleyebilsem. Bizim işimiz ezber tabii ki. Her türlü şey yapılabilir." diye ekledi.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodovar'ın hayranı olduğunu saklamayan Seda Bakan, İspanya'da aynı film setinde olmak isteyeceği ünlüleri de "dünya yıldızları" olarak tanımladığı Javier Bardem ve Penelope Cruz olarak sıraladı.

"Belki de Türk sinemasının biraz daha evrensel konuları işlemesi gerekiyor"

Diğer yandan, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarılarının sinemaya aynı derecede yansımamasına ilişkin Seda Bakan, "Belki de Türk sinemasının biraz daha evrensel konuları işlemesi gerekiyor ya da görüntü kalitesi ve güçlü montaj da etkili olabilir. Biz daha gişe filmleri yapıyoruz. Dizilerimiz gibi daha dokunaklı filmlerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Dünya sinemasında boy gösteren, bunu yapan yönetmenlerimiz var ama belki bir tık daha evrensel senaryolara yönelmek gerekebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Rüya gibi" adlı 13 bölümlük yeni bir dizi çekiminden çıktığını ve dizilere biraz ara vermek istediğini dile getiren Türk oyuncu, bazı senaryoları okuduğunu, kısa dönemde sinema veya dijital ortamda bazı paket işler yapabileceğini ifade etti.