Seccadesini dokuma amaçlı gittiği kurs için 80 kilometre yol kat ediyor

Kayseri'de yaşayan 34 yaşındaki Başak Serttaş, kendi seccadesini dokuma amaçlı gittiği Bünyan ilçesindeki halı kursu için 80 kilometre yol kat ediyor.

Evinde halı kullanmayan Serttaş, ince seccadenin dizlerinde ağrıya yol açmasından dolayı seccade arayışıyla çıktığı yolda kendisini unutulmaya yüz tutmuş halı tezgahlarının başında buldu.

Yıllar önce annesinin gaz lambası ışığında dokuduğu halıların hikayeleriyle büyüyen Serttaş, kendi seccadesini dokumayı öğrenmek için halı kursuna gitmeye karar verdi.

Bu kapsamda halısıyla meşhur Bünyan'da açılan kursa devam eden Serttaş, haftanın 5 günü Kayseri ile Bünyan arasında günlük 80 kilometre yol kat ediyor.

Başak Serttaş, AA muhabirine, Bünyan'da Şehit Onur Karasungur Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan halı dokumacılığı kursunu görür görmez başvurduğunu söyledi.

Evinde halı kullanmadığını ifade eden Serttaş, ince seccadeyi namaz kılarken dizlerinde ağrıya neden olduğu için kullanamadığını belirtti.

Serttaş, bu nedenle halı seccade arayışına girdiğini anlatarak, "Bakıyorum deseni çok, motifi var kafam karışıyor. Namaz kılmaya da yeni başladım. El örgüsünü de sevdiğim için 'Acaba halı dokumaya mı başlasam, kendi seccademi kendim mi yapsam, daha sade bir model mi düşünsem?' dedim. Arayışa girdim, önce açık kurs bulamadım. Bir süre sonra bu kursa denk geldim, çok mutlu oldum. Buraya gelir gelmez beni bağırlarına bastılar, hepsi bana öğretmen oldu." diye konuştu.

"Kardeşlerime, annem adına çeyizlik seccade dokuyacağım"

Annesinin evlenene kadar halı dokuduğunu anlatan Serttaş, eskiden halı dokuyan kadınların birçoğunun çocuklarına hatıra bırakamadığını söyledi.

Serttaş, vefat eden annesi adına kursta kardeşlerine de çeyizlik seccade dokumak istediğini belirterek, "Annem de evlenene kadar dokumuş. Kulak aşinalığım vardı. Eskiden dokuyanlarda çocuklarına hatıra bırakanı pek görmedim. Benim de aklıma sonradan kardeşlerime annem adına çeyizlerine koymak üzere seccade dokumak geldi. Annemin anlattıkları aklıma geliyor. Gaz lambalarının altında yetiştirmek için halı dokuduklarını çok anlatırdı. Evlendikten sonra devam etseydi ben de çoktan öğrenmiş olurdum." ifadelerini kullandı.

"'Yol zor gelmiyor mu, gerek var mı?' diyorlar"

Yaklaşık 3 aydır kursa devam ettiğini dile getiren Serttaş, gidiş dönüş yaklaşık 80 kilometre yol kat ettiğini kaydetti.

Serttaş, sabah olabildiğince erken kalkmaya çalıştığını dile getirerek, şunları paylaştı:

"Çünkü ilçe otobüsü olduğu için belli bir saatten sonra yarım saatte bir sefer oluyor. Yol yarım saatten fazla sürüyor. Kışın zor oluyor. Fark ettim ki şu an halı dokumaya ilgisi olan çok fazla insan yok. Benim yaşımdaki insanların da halı dokumayı öğrenmelerini istiyorum. Bana da 'Yol zor gelmiyor mu, gerek var mı?' diyorlar. Öyle görünüyor olabilir ama ben yeni bir şey öğreniyorum. Burada öğrendiklerimi başkalarına öğretebilecek seviyeye geliyorum günden güne. Üstelik bu bizim geçmişimiz ve gelenek söz konusu olduğu için öğrenip devam ettirmeyi düşünüyorum."