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Saros'ta 'Akıncılar', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Kemer' heykelleri suya batırıldı

Saros'ta 'Akıncılar', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Kemer' heykelleri suya batırıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı'nda, Yapay Resif Projesi kapsamında 'Akıncılar', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Kemer' heykelleri denize batırıldı. Dalış okullarının da hizmete açıldığı bölgede, su altı ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak hedefleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı'nda hizmete açılan dalış okullarının ardından, Yapay Resif Projesi kapsamında hazırlanan 'Akıncılar', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Kemer' heykelleri denize indirilerek su altı ekosistemine ve dalış turizmine kazandırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda hizmete açılan dalış okullarının ardından, Yapay Resif Projesi kapsamında hazırlanan 'Akıncılar', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Kemer' heykelleri denize batırıldı. Saros Körfezi'nde su altı yaşamını zenginleştirmek ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan yapay resif alanlarına yerleştirilen heykeller, törenle denizle buluşturuldu. Bölgede tamamlanan dalış okulları da düzenlenen programla hizmete açıldı.

"Saros Körfezi dünyanın en özel noktalarından biri"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz ve kendi kendini yenileyebilen denizlerinden biri olduğunu belirterek, "Sadece deniz değil, tarih ve kültürün de birleştiği, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir alanın içerisindeyiz. Burası dalış turizmi açısından önemli bir lokasyon. Ancak altyapısının yetersiz olduğu, dalış okullarının dahi kaçak durumda bulunduğu bir ortamdan, yapılan düzenlemelerle bugünlere geldik. İçme suyundan otoparklara, lavabolardan balıkçı kooperatifinin ihtiyaçlarına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

"Minia Edirne'yi denizin altına taşıyacağız"

Geçen yıl bölgeye batırılan tankın dalış turizmine büyük katkı sağladığını ifade eden Sezer, "Sadece tankı görmek için yaklaşık 3 bin dalış gerçekleştirildi. Bu da şehrimizin dünyanın dört bir yanından dalış tutkunlarını çekmesi açısından önemli bir tanıtım oldu. Bugün dalış okullarımızın yeni binalarının açılış sevincine ortak oluyoruz. Ayrıca İbrice Limanı'nda yeni bir proje başlattık. Selimiye'den Uzunköprü'deki Taşköprü'ye kadar Edirne'nin değerlerini içeren Minia Edirne'yi yapay resif olarak denizin altına taşıyacağız. Temmuz ayında batırmayı planlıyoruz. Bugün de bunun ilk bölümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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