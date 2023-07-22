Türk Dünyasında Ozanların Piri olarak bilinen Dede Korkut anısına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'nde ünlü şarkıcı Irmak Arıcı sahne aldı. Arıcı'nın performansıyla Bayburtlular unutulmaz anlar yaşadı.

Şarkıcı Irmak Arıcı Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı

BAYBURT - Türk Dünyasında Ozanların Piri olarak bilinen Dede Korkut anısına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde gerçekleştirilen 5'inci gün konserlerinde sahne sırası ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'nındı.

Etkinlikte, ilk olarak ANGORA Halk Oyunları Grubu ve Giresun Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Giresun ve Ankara halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklor ekipleri büyük beğeni topladı.

Halk oyunlarının ardından sahne alan Bayburtlu Sanatçılar Bünyamin Oraç, Oğuzhan Kılıçoğlu ve İklima Güngör seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla geceye renk kattılar.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Irmak Arıcı söylediği birbirinden güzel şarkılarla Bayburtlulara unutulmaz anlar yaşattı. En güzel parçalarını Bayburtlular için seslendiren Arıcı'nın tüm şarkılarına alanı dolduran binler hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Bayram Aygün'ün sunduğu ve Bayburtluların unutulmaz bir gece yaşadığı konser, Şölen Komitesi Üyesi Cavit Türk'ün Arıcı'ya çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.