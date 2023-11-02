Şanlıurfa, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında üye oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentin "müzik" alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyazgül, belediye tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmek için 2017'de başvuru yapıldığını ancak bunun reddedildiğini anlattı.

Başkanlığı döneminde eksikliklerin giderilerek UNESCO'ya yeniden başvuruda bulunduklarını belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği ilk yerleşim yerinin Urfa olduğu bilimsel olarak tespit edilince, insanın temel ihtiyaçlarından biri olan müziğin de bu tarihle birlikte başlaması gerektiğini biliyoruz. Çünkü müzik tarihinin insanlık tarihiyle birlikte geldiği bilimsel bir gerçektir. Şanlıurfa'da müzik ile ilgili ilk bulgular milattan önceki dönemlere kadar uzanır. Şanlıurfa'da bulunan birçok mozaikte müziği temsil eden motiflere rastlanmıştır. Bunlardan en çok bilinen Orpheus Mozaiği'dir. Bunun resmini Birleşmiş Milletler'e gönderdik. Tarihten gelen bu hazine değerinde kültür ve müziğimizi tüm insanlıkla paylaşmak hedefiyle yola çıktık. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na üyelikle bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında üye olmasının, hem kendi potansiyelimizi geliştireceğine, hem dünya kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum."

Kazancı Bedih, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek, Nuri Sesigüzel, Seyfettin Sucu, Abdullah Uyanık, Abdullah Balak, tenekeci Mahmut ve Müslüm Gürses'in kentin önemli değerleri olduğunu aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa bir müzik şehridir ve Şanlıurfa'da her bir insanın sesinin çok güzel olduğu söylenir. Bazen bu ses güzelliği nereden geldiği sorulur. Urfa, sıra gecelerinde insanlarımızın eğitimden geçtiği bir şehirdir. Burada müziğin nasıl söylendiği, ustadan çırağa geçer. Diller, gönüller, gözler, sazlar, sözler buralarda eğitilir. Urfa bir müzik şehri olmayı aslında çoktan hak etmiştir. Ancak bizim dönemimizde yaptığımız gayretler çalışmalar bunu biraz daha ön plana çıkarmış ve dünyaya göstermiştir."

Beyazgül, kente "UNESCO Müzik Şehri" ünvanının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, basın toplantısında hazır bulunan sıra gecesi ekibi, İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu saldırılar nedeniyle müzik icra etmedi.