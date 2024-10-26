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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Şanlıurfa'yı bütün dünya tanıyacak

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil olmasının mutluluğunu 23 Ekim'de düzenlediği lansman ile yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Temennimiz, 2026'da yaklaşık 300'den fazla şehrin temsilcilerini burada ağırlayıp bu organizasyonu Şanlıurfa'da gerçekleştirmek" dedi.

UNESCO Müzik Şehri unvanına layık görülen Şanlıurfa'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen lansmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a özel açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'nın UNESCO yolculuğu: Başkan Gülpınar hedefleri anlattı

ŞANLIURFA, UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISI İÇİN GÜÇLÜ ADAY!

UNESCO Müzik Şehri unvanını alarak Türkiye'yi gururlandıran Şanlıurfa, 2026'da düzenlenecek dünya müzik şehirleri toplantısına ev sahipliği yapma hedefiyle uluslararası bir yarışa girdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu büyük hedefin tanıtımı için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Gülpınar, "Temennimiz, 2026'da yaklaşık 300'den fazla şehrin temsilcilerini burada ağırlayıp bu organizasyonu Şanlıurfa'da gerçekleştirmek" dedi.

Şanlıurfa'nın UNESCO yolculuğu: Başkan Gülpınar hedefleri anlattı

"UNESCO DÜNYA MÜZİK ŞEHRİ UNVANI SONRASI HEDEF 2026"

2026 hedeflerinden bahseden Başkan Gülpınar, "UNESCO tarafından müzik şehri unvanıyla onurlandırılan Şanlıurfa, artık 2026 Dünya Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmak için güçlü adaylardan biri. Gülpınar, adaylık sürecinde yapılan çalışmaları anlatarak, "Biz şu anda o yarıştayız, adaylığımızı ilan ettik, başvurumuzu Portekiz'de yapılan yaz toplantısında sunduk. Şimdi 2026 için bu adaylığı tescillemek istiyoruz," dedi. Toplantının Şanlıurfa'da düzenlenmesinin Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın tanıtımı açısından önemli bir katkı sağlayacağını belirten Gülpınar, bu süreçte yoğun bir çaba göstereceklerini vurguladı.

"ŞANLIURFA, BENZERSİZ KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE TURİZM MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR"

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın sadece müzik değil, kültürü, inanç turizmi ve gastronomisi ile de bir turizm merkezi olmayı hak ettiğini ifade etti. "Şanlıurfa, dünyada bir arada bulamayacağınız özelliklere sahip ve bunların hepsini barındıran nadir şehirlerden biri," diyen Gülpınar, tanıtım çalışmalarına daha fazla yoğunlaşacaklarını belirtti. "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, kentin turizminin gelişmesi ve dünyanın tanıdığı bir destinasyon haline gelmesi için yoğun bir çaba sarf edeceğiz," diye konuştu.

"DÜNYA ŞANLIURFA'YI TANIYACAK"

UNESCO Müzik Şehri unvanı sonrası Şanlıurfa'nın sesini daha geniş bir kitleye duyurmayı hedefleyen Gülpınar, kentin turizmdeki potansiyelini artırmak adına yeni projelerle tanıtımı güçlendireceklerini belirtti. "Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'nın şu andaki noktasından çok daha ileriye gideceğine, dünyanın bildiği ve tanıdığı bir destinasyon olacağına inanıyoruz" diyerek hedeflerini dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Şanlıurfa'yı bütün dünya tanıyacak
Haberler.com / Musa Kara - Kültür Sanat

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