Şanlıurfa'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi Tamamlandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin somut olmayan kültürel mirasının 2 yıl süren "Şanlıurfa Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" sayesinde kayıt altına alındığını belirtti.

Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) işbirliğiyle Türkiye genelinde farklı üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle tamamlanan projenin tamamlanması dolayısıyla toplantı düzenlendi.

GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, akademisyen ve yazarların desteğiyle 88 ayrı başlıkta somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alındığını söyledi.

Projenin sonunda tarihe geçecek bir işin ortaya çıktığını belirten Şıldak, "Projemize ülkemizin farklı üniversitelerinden 30 akademisyen ile somut olmayan kültürel miras hakkında kendi alanında uzman hakikaten söz söyleyebilecek yetkinliğe sahip birçok insanımız projemize karşılıksız destek verdi. Her birinin fedakarca uzun zaman ayırarak büyük bir emekle bu desteği sağlaması bu il için en büyük onur ve şereftir. Ben hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müze kurulumu önerisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi??????? Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kırmızı, kentin kadim geçmişiyle çok köklü bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında 58 yazar ve editörün katkısıyla 2 ciltlik bir kitap hazırladıklarını belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da bir somut olmayan kültürel miras müzesinin kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz. Şanlıurfa bu kapsamda çok verimli bir coğrafyadır, somut olmayan kültürel miras müzesinin kurulması en az bu kitap kadar değerli olacaktır. Valimiz Hasan Şıldak bu projeye gerçekten çok önem verdi. Her süreci bizzat takip etti, katkılarından dolayı başta Valimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından halk müziği konseri dinletisi sunuldu.