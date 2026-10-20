Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonu tamamlayıp gece gündüz ziyarete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonu tamamlayıp gece gündüz ziyarete açıldı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonu tamamlayıp gece gündüz ziyarete açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı ve hem gündüz hem gece ziyaretçilere açık şekilde hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze kapılarını açarak ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Modern müzecilik imkanları kullanılarak çalışmaları tamamlanan müze, hem gündüz hem de gece ziyaretçilere açık şekilde hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa il merkezinde olan Kurtuluş Müzesi, 1903 tarihinde inşa edildi. Avrupa tarzı konak mimarisiyle geleneksel Urfa evi mimari özelliklerini yansıtan konak, düzgün kesme taştan inşa edilerek turizme kazandırıldı. Urfa Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlar tarafından işgal edilen konak karargah olarak kullanıldı. Kenttin düşman işgalinden kurtarılmasının ardından konak, Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak 11 Nisan 2009'da Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi olarak hizmete sunuldu. Kurtuluş Müzesinde, Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kullanılan silahlar, araç gereçler ile kurtuluş hareketini başlatan 12 kişinin mumyalanmış resim heykelleri sergileniyor.

Müzeyi restorasyon süreci sonrası ziyaret eden vatandaşlar, adeta geçmişe yolculuk ettiklerini, çok etkilendiklerini belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi

Canlı yayındayken aradılar! Afşin Hatipoğlu'na 5 milyonluk tehdit
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Gökyüzüne çıktı, borsada çakıldı! Tesla'ya ağır darbe

Uçan otomobili görücüye çıkardı, aldığı haberle resmen yere çakıldı
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir