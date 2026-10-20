Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonu tamamlayıp gece gündüz ziyarete açıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze kapılarını açarak ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Modern müzecilik imkanları kullanılarak çalışmaları tamamlanan müze, hem gündüz hem de gece ziyaretçilere açık şekilde hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa il merkezinde olan Kurtuluş Müzesi, 1903 tarihinde inşa edildi. Avrupa tarzı konak mimarisiyle geleneksel Urfa evi mimari özelliklerini yansıtan konak, düzgün kesme taştan inşa edilerek turizme kazandırıldı. Urfa Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlar tarafından işgal edilen konak karargah olarak kullanıldı. Kenttin düşman işgalinden kurtarılmasının ardından konak, Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak 11 Nisan 2009'da Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi olarak hizmete sunuldu. Kurtuluş Müzesinde, Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kullanılan silahlar, araç gereçler ile kurtuluş hareketini başlatan 12 kişinin mumyalanmış resim heykelleri sergileniyor.

Müzeyi restorasyon süreci sonrası ziyaret eden vatandaşlar, adeta geçmişe yolculuk ettiklerini, çok etkilendiklerini belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı