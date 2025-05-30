Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi 1 Yıl İçinde Yeniden Açılacak

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi 1 Yıl İçinde Yeniden Açılacak
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 yıl içinde yeniden ziyarete açılacak. Vali Hasan Şıldak, müzenin etnografik müze konseptiyle de hizmet vereceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından 1 yıl içerisinde yeniden ziyarete açılacak.

Atatürk Mahallesi'nde 1903 yılında geleneksel mimariyle tasarlanan Mahmut Nedim Efendi Konağı, İngilizlerin ardından Urfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından karargah olarak kullanıldı.

Halkın büyük mücadelesiyle 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarılan Şanlıurfa'da, Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen tarihi konak, Şanlıurfa Valiliğince 16 yıl önce restorasyonu yapılarak Kurtuluş Müzesi'ne dönüştürüldü.

Kentin kurtuluş mücadelesine ışık tutan müze, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Restorasyonu süren müzenin bir yıl içerisinde yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın şanlı unvanını kurtuluş mücadelesindeki destansı duruşundan aldığını anımsattı.

"Etnografik müze konseptini de karşılayacak"

Onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından müzenin yeniden ziyarete açılacağını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Mahmut Nedim Efendi Konağı, şehrimizde Kurtuluş Savaşı'nı ve kurtuluş mücadelesini simgeleyen, o sembolü bağrında taşıyan bir bina. Bu konak valiliğimize ait ve burada Kurtuluş Müzesi olarak bir süredir hizmet vermekteyken özellikle yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi sonucunda hizmet dışı kalmıştı. Biz şu anda burada yaptığımız onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla kısa süre içinde konağımızı çok daha güzel ve içinin de teşhir tanzimini yaparak tekrar Şanlıurfa'ya ve ülkemize kazandırmış olacağız. Mücadele azmimizin, vatanımızı koruma ve kurtarma azmimizin bir nişanesi olarak burada kurtuluş dönemindeki eserler sergilenecek. Çok modern bir müzecilik anlayışıyla içinin donanımını sağlayacağız ve bir yıl içerisinde müzeyi ziyarete açmayı planlıyoruz."

Vali Şıldak, müzenin kentin eksiği olan etnografik müze konseptiyle açılacağını vurgulayarak, "Ziyarete gelenler o anı yaşayacaklar. Şanlıurfa'mızın tarihteki o altın sayfasını yansıtacak kalitede ve donanımda bir müze oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
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