Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde 'Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk' Sergisi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk' sergisi düzenlendi. Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ve Antik Çağ'da kullanılan parfüm şişelerini gün ışığına çıkaran Süheyl Erbatur'un yer aldığı sergi, 1 Haziran'a kadar Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde koku severleri bekliyor.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında uzman arkeologlarla yapılan çalışmalarla Antik Çağ'da kullanılan doğal bitkilerden elde edilen parfümler ve bitkilerden hazırlanan içecekler aynı sergide yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 24 Mayıs'ta başlayan sergi 1 Haziran'a kadar devam edecek. Sergide katılımcılar, kokuları hem koklayacak hem de bitkilerden hazırlanan içecekleri tadacaklar. Parfüm Tasarımcısı, Koku Uzmanı ve TÜRKAK Uluslararası Koku Uzmanlığı Denetçisi Bihter Türkan Ergül'ün yapmış olduğu koku araştırmaları ve Antik Çağ'da kullanılan parfüm şişelerini gün ışığına çıkaran Süheyl Erbatur'un Antik Çağ'dan günümüze parfüm şişelerinin yolculuğuna dair çalışmaları da sergide yer alıyor.

ARKEOLOJİDE KOKUNUN MİHENK TAŞLARI DA SERGİDE

Sergide Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen siyah gül, Mezopotamya'da bulunan çivi yazılı bir tablette yer alan ilk parfüm formülü olan Tapputi, Eski Mısır'da bulunan ilk parfüm formülü Kyphi ve Mezopotamya'nın kutsal merkezi Nippur'dan esinlenilerek üretilen Nippur isimli parfüm de yer alıyor.