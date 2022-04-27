Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

Kahramanmaraş, Kadir Gecesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Haberler

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