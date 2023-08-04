Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda Kurslar Düzenliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Sokağında düzenlediği kurslara her yaştan insan yoğun ilgi gösteriyor. Bir fabrika gibi el emeği göz nuru ürünlerin üretildiği merkezde otuz farklı dalda kurs imkanı sunuluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Sokağında düzenlediği kurslara her yaştan insan yoğun ilgi gösteriyor. Bir fabrika gibi el emeği göz nuru ürünlerin üretildiği merkezde otuz farklı dalda kurs imkanı sunuluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde kurs sayısı her geçen gün artırılan Mahmutoğlu Kulesi yakınında yer alan Sanat Sokağı'nda el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan süs eşyaları, Kısa film atölyesi, resim, karakalem, yağlıboya, mozaik, ebru, tezhip, çinicilik, hüsn-i hat, ahşam oymacılığı ve diksiyon kursları da yine sanat sokağında kursiyerlerin ellerinden çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sanat sokağındaki kurslardan yararlananlar sanatlarını izleyiciler önünde sergileme imkanı da buluyor. Çömlekçiden, deri sanatına, ahşap oymacılığından, kabartma sanatına kadar birçok el sanatı burada yaşatılıyor.

Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin de tablo ve el emeği göz nuru ürünlere yansıtıldığı merkez adeta bir sanat üretim merkezi gibi çalışıyor. - ŞANLIURFA