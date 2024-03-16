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Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzeleri'ni Bir Ayda 15 Bin Kişi Ziyaret Etti

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Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ve yapılan çalışmalar sonrası yeniden kapılarını açan Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni, bir ayda 15 bin kişi ziyaret etti. Müzelerde Neolitik Dönem'e ait eserler ve eşsiz mozaikler sergileniyor.

Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ve yapılan çalışmalar sonrası yeniden kapılarını açan Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni, bir ayda 15 bin kişi ziyaret etti.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 35 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler, kronolojik düzende ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla sergileniyor.

Müzede, Neolitik Dönem'e ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler yer alıyor.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ndeki Amazon kadınlarının resmedildiği eşsiz mozaikler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu müze ziyaretçilerine, Neolitik Dönem'e ait bir çok eseri görme imkanı sunuyor.

"Müzeye ilgi çok fazla"

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, kentte 15 Mart 2023'te yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen müzelerin ziyarete kapatıldığını hatırlatarak, sonrasında müzelerin onarımı için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Yapılan çalışmaların ardından müzelerin 11 ay sonra, 15 Şubat'ta yeniden ziyaretçilere kapılarını açtığını aktaran Uludağ, "Ziyarete açıldığı tarihten bu yana müzemize gerçekten de ilgi oldukça fazla. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi hem Türkiye'nin, hem de dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. Çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biri. ve Neolitik Çağ'ın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir müze. Ziyaretçilerimiz müzeye geldikleri zaman, tarih öncesi çağdan başlayarak en son İslami döneme kadar tüm dönemleri, kronolojik olarak gezip görebiliyorlar." dedi.

Uludağ, Taş Tepeler projesiyle müzedeki koleksiyonun sürekli zenginleştiğini ve kazılarda elde edilen yeni eserlerin de sergilendiğini söyledi.

Kazılarda bulunan ve teşhire ilk kez çıkarılan gerçek boyutlu "yaban domuzu" ve "kızıl akbaba" heykelleriyle, Göbeklitepe'deki ilk insan heykelinin ziyaretçilerin dikkatini çektiğini anlatan Uludağ, "15 Şubat 2024 tarihinde müzemiz ziyarete açıldıktan sonra çok fazla ilgi oluştu. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Taş Tepeler projelerinden çıkan eserlerin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde teşhire çıkarılmasıydı. Bu bağlamda 15 Şubat 2024 tarihinden 15 Mart 2024 tarihine kadar bir aylık bir süre içerisinde müzemiz yaklaşık 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam gerçekten bizim için çok önemli. ve bundan sonra da ziyaretçi sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor"

Müzeyi ziyaret eden Umut Çan, yakınlarıyla Bodrum'dan Şanlıurfa'ya geldiğini ve müzeyi gezdiklerini belirterek, "Restorasyon bölümü mezunuyum, farklı çağlara ait eserler var ve çok güzel korunmuş. İnsan figürleri beni çok etkiledi. Karahantepe'de yeni çıkan eserler çok hoşumuza gitti. Burada çok güzel bir atmosfer var, herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Hamit Geçen ise ilk kez müzeyi ziyaret ettiği söyleyerek, eserlerin kendisini çok etkilediğini müzenin insanı geçmişe götürdüğünü söyledi.

Mustafa Kocaköse de müzenin yeniden açılmasına memnun olduğunu ifade ederek, müzedeki atmosferin insanı zaman içerisinde yolculuğa çıkardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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