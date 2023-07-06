Sanatçı profesörden "Bir Bitki Bir Selfie: Gelincikler" performansı

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Bir Bitki Bir Selfie: Gelincikler" performansı gerçekleştirdi.

Sanatçı ve akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu; daha önce "Şiddet, terör, ölüm, sonsuzluk, covid-19, mülteci, orman yangınları, atık, israf, iklim, doğa" gibi güncel konular ve toplumsal problemler üzerine, ulusal ve uluslararası alanda, enstalasyonlar, alan-kurgular ve performanslar gerçekleştirmişti. Son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem üzerinden "Hatay'dan Erzincan'a İstanbul'a" başlıklı performansıyla doğal bir afete dikkat çekti. Sanatçının bugüne kadar doğayı, yaşamın temel yapı taşlarından biri olarak değerlendirdiği birçok çalışması yer almakta. Kavukcu, yine bu bağlamda, 2019 yılında orman yangınları ile başlattığı ve bitkileri bir insan gibi görerek binlerce selfieler çekildiği 'Bir Bitki Bir Selfie' performansını, o günden bugüne kadar farklı mevsimlerde devam ettirmekte. Tüketim kültürü ve popülerleşen eylem biçimleri (selfie çekmek gibi) üzerine bir eleştiri olarak sunduğu, 'Bir Bitki Bir Selfie' projesini, bu kez baharın gelişinin en önemli temsilcilerinden biri olan gelincikler üzerinden gerçekleştirdi. Dünyada ve Türkiye'de geniş bir yayılma alanına sahip olan "gelincikler", narin yapısıyla küçük büyük tüm insanların duygu dünyasında titreşimler oluşturmakta. Gelincikler hem duygusal hem de düşünsel derinlikte; geçmişten, yaşadığı zaman dilimimize kadar, etkileşim sağlayan diliyle ön plana çıkmakta.

Mehmet Kavukçu, doğada yer aldıkları düzlemde, oluşturmuş oldukları auralarıyla ve insanın doğa sevgisini kat be kat arttıran yönleriyle kendisini de derinden etkilediğini kaydetti.

Kavukçu, insanların, renk ve biçimsel özelliklerinden etkilenerek gelinciklerle fotoğraf çektirmesini dikkate alarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yerleşkesinde gelinciklerle selfieler çektirdi. Selfie çektirmeden önce de gelinciklere: "sizinle selifie çekilebilir miyim" diyerek onlardan izin aldı. Yine burada, sanatçının doğa bağlamında söz söylediğini ve doğayı, insan ile aynı düzlemde değerlendirdiğini izlemekte. Gelinciklerle dost ve arkadaş olmak için onlara dostluk teklifini içtenlikle ve ısrarla sürdürdü. Onları öperek ve yanağıyla onlara dokunarak zaman zaman duygusallık sergileyen sanatçı, sevgi sözcükleriyle onlarla söyleşti. Kavukcu, gelinciklerle söyleşerek ve selfieler çekilerek insanların doğa üzerinde bırakmış olduğu olumsuz yaklaşımı gidermeye çalıştı. İnsanların doğaya yapmış oldukları tahribat dolayısıyla tüm doğada olduğu gibi gelincikler üzerinde de; korku, endişe ve güvensizlik gibi duygular oluşmakta. Onlarla kurmuş olduğu iletişimde bu endişeleri gidermeye ve bu söyleşide gelinciklerin ve doğanın dili olurken tüm insanların da onlarla dost ve arkadaş olabileceği üzerinden bir performans sergiledi. Doğayla insanın sergilemiş olduğu bütünleşik bir yaşam dilinin gerçekliğine vurgu yaparken, doğayı korumanın insanları ve tüm canlıları korumak olduğu düşüncesiyle hareket etmekte. Aynı zamanda bize emanet edilen doğayı, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımakla yükümlü olduğumuzu hatırlatmaya çalışmakta.

Kavukçu, bu çalışmasında da vermiş olduğu destekten dolayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkürlerini iletti.