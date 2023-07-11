Sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Sanatçı dostları, siyaset dünyasından isimler ve sevenleri de cenazeye katıldı.