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Sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Kültür Sanat Haberleri

MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Sanatçı dostları, siyaset dünyasından isimler ve sevenleri de cenazeye katıldı.

SANATÇI Özkan Uğur için, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özkan Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse - Kültür Sanat

Taksim Camii Karacaahmet Özkan Uğur Kültür Sanat Haberler

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