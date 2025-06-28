Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasını Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasını Sahneledi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Muhteşem Süleyman' operasını kapalı gişe sahneleyerek sanatseverlerle buluşturdu. Osmanlı'nın 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatına odaklanan eser, Aydın Gün Sahnesi'nde büyük beğeni topladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Muhteşem Süleyman" operasını seyirciyle buluşturdu.

Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer aldı. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlendi.

Operanın dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Görkem Cengiz, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren hazırladı.

Eser, Osmanlı'nın 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor.

Kapalı gişe olarak sahnelenen opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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