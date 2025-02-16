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Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" Müzikalini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi,
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Haldun Dormen'in yazdığı ve Melih Kibar'ın müzikleriyle donatılmış "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın sahneye koyacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Samsun'da yeniden beğeniye sunulacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev alacağı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yapacak.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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