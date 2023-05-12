Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Figaro'nun Düğünü' operasını sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Figaro'nun Düğünü" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB, 2,5 yıl önce sahnelenmesi planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenen "Figaro'nun Düğünü" eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı opera, İtalyanca orijinal diliyle seslendirilecek. Orijinali 4 perde olan ve 2 perde olarak hazırlanan eser, 13 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.

SAMDOB koro, orkestra ve bale sanatçılarının yer aldığı operanın rejisini Yiğit Günsoy, orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstleniyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Özgün Barılı, koro şefliği Raushan Baigulakova, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait. Eserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı.

1786'da Viyana'da ilk kez sahnelenen ve Mozart ile libretto yazarı Lorenzo da Ponte işbirliğinin ilk ürünü olan "Figaro'nun Düğünü", dünyanın en çok tartışma yaratan ve üzerine araştırma yapılan opera eserlerinden biri.

Bestelendiği yıllarda konusu ve müzik anlayışı bakımından devrim niteliğinde kabul edilen opera, dönemin en çok ses getiren eserleri arasındaydı.

2017-2018 sanat sezonunda Yiğit Günsoy rejisiyle sahnelenen Rossini'nin "Sevil Berberi" operasının konu anlamında devamı olan "Figaro'nun Düğünü"nde olaylar, İspanya'da Almaviva Kontu'nun sarayında ve tek günde geçer.

Rosina, Kont Almaviva ile evlenip Kontes olmuştur ancak kocası, artık uşağı olan eski berberi Figaro'nun sevgilisi Susanna'yı etkilemeye çalışmaktadır. Figaro, Susanna ve Kontes birlikte bir entrika hazırlayarak Kont'u utandırmaya ve karısına ihanet etme isteğini açığa çıkarmaya karar verir.