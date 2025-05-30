SAMSUN Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Konser Verdi

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarından eserleri sanatseverlere sunarak büyük beğeni topladı. Konserde koro şefliği Polen Yağmur Arslan tarafından yapıldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi.

SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstlendiği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer aldı.

Yaşları 8 ila 13 olan çocukların seslendirdiği 17 eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Konsere katılanlar da sahne alanlar da memnun

Koro şefi Arslan, AA muhabirine, konsere gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Sahnede çocuklar kadar heyecanlandığını anlatan Arslan, "90 çiçeği sahneye çıkarmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum. Hepsini çok seviyorum, tebrik ediyorum hepsini." dedi.

Koroda yer alan Bahadır Sağlam da şarkılara gösterilen ilgi sayesinde çok güzel bir anı yaşadığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Elif Rana Üdürgücü ise koroya bu sene katıldığını ve sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Polen Yağmur Arslan öğretmenime çok teşekkür ederim çünkü şarkıları çok güzel öğretiyor. Bu konser çok eğlenceli oldu, hayatımın en eğlenceli anlarından bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

Kızının konserine gelen Göknur Aslan da çocukların her birinin çok güzel bir performans sergilediğini ifade ederek, "Sahnedeki hareketleri, şarkıyla uyumları muhteşemdi. 17 şarkı çok ama güzel bir performans sergilediler, hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konsere ailesiyle gelen 8 yaşındaki Demir Yüksel Aşar ise koroda arkadaşlarının yer aldığını ve çok güzel şarkılar seslendirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Derbide büyük fark! Seride öne geçen takım belli oldu
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.