Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Arda Boyları' Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Arda Boyları' Balesini Sahneledi
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Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi'nde prömiyeri 2015'te yapılan 'Arda Boyları' balesi, Trakya türküleri ile modern dansı harmanlayarak sanatseverlerle buluştu. Koreografi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Prömiyeri 2015'te yapılan balenin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosunu Ayşegül Çevik'in yazdığı eserin dekorunu Hakkı Kandır, kostümlerini Gülnur Çağlayan, ışık tasarımını ise Murat Yılmaz yaptı.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer aldı.

Tek perdelik eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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