Samsun'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

SAMSUN'da en son 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin 35'incisi 10 yıl sonra bugün başladı. Festivale 13 farklı ülkeden 500'e yakın dansçı katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Ritmin ahengiyle kardeşlik' sloganı ile bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi önünde başladı. Festival, ilk olarak Türk-İş Sahilinde kortej yürüyüşü ile başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'dan gelen dansçılar geleneksel dansları, oyunları ve kültürlerini sergiledi. 9 gün boyunca sürecek olan festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Festival öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kurtuluşun şehri, Milli Mücadelenin şehri, ilk adımın şehri Samsun'umuz, farklı kültürlerle bir araya gelen ve dünya ile kurulan gönül köprülerine ev sahipliği yapan bir şehir oldu. Samsun'umuz artık dünyanın buluşma noktası oldu. Karadeniz'in maviliklerine yaslanan eşsiz bir şehir olarak, tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış ve her zaman bir hoşgörü merkezi oldu Samsun. Coğrafi konumu, bu toprakları adeta bir buluşma noktasına dönüştürdü. Samsun'umuzun bu eşsiz konumu, sadece ekonomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel bir mozaik sunuyor bizlere. Karadeniz'in dalgalarıyla buluşan limanlarımız, geçmişte gemilerin taşıdığı malların yanı sıra farklı milletlerin geleneklerini, müziklerini ve danslarını da bu topraklara taşımıştır. Bu miras, bugün hala sokaklarımızda, evlerimizde ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Şehrimiz, bu çeşitliliği kutlamak ve dünyaya açmak için geçmişte pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı" dedi.

'AMACIMIZ SAMSUN'UN TARİHSEL VE EVRENSEL RUHUNU YANSITMAK'

Festivaldeki amaçlarının Samsun'un tarihsel ve evrensel ruhunu yansıtmak olduğunu ifade eden Doğan, "Daha önceki yıllarda düzenlenen kültürel fuarlar ve sanat buluşmaları, farklı coğrafyalardan gelen konuklarla şehrimizi buluşturdu. Bu organizasyonlar, turizmi canlandırdı ve Samsun'umuzun adını globale duyurdu. Ancak bu etkinliklerin asıl gücü, insanlarımız arasında kurulan dostluklar ve farklı kültürlerin birbirine duyduğu saygıdan kaynaklanıyor. 35'inci Uluslararası Halk Dansları Festivali, bu köklü geleneği devam ettirerek, şehrimizin küresel vizyonunu daha da ileriye taşıyacak. Bu festivali düzenlerken amacımız yalnızca bir sanat şöleni sunmak değil, aynı zamanda Samsun'umuzun tarihsel ve evrensel ruhunu yansıtmak. Sahnemizde, 500'den fazla sanatçının nefes kesen performanslarıyla tanışacağız. Bu sanatçılar, 13 farklı ülkeden gelerek zengin bir kültürel yelpaze sunacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 13 farklı ülkeden gelen dansçılar, geleneksel danslarını, oyunlarını ve kültürlerini sergiledi.