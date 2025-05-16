Samsun'da Tramvayda Atatürk'ün Çıkışını Canlandıran Tiyatro Gösterimi

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı tiyatro topluluğu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını tramvayda canlandırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı tiyatro grubu, Atakum'dan İlkadım'a tramvay ile giden yolculara sürpriz gösteri hazırladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışını canlandıran tiyatro grubunu yolcular merakla izledi.

Bir dakikalık gösteri, vatandaşlardan alkış aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'un bir çok noktasında yapılacağını duyurdu.

19 Mayıs'ın bir milletin kaderini değiştiren gün olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Samsun'umuzun sokakları, meydanları, her bir ferdi o günkü ruhla 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyor. Şehrimizin birçok noktasında tiyatro ekibimize rastlarsanız, hayranlıkla izledikten sonra görüntülerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın."