Samsun'da 'Piri Reis' Balesi Sanatseverlerle Buluştu


Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü denizci Piri Reis'in hayatını konu alan bale eserini sanatseverlere sundu. İki perdelik eserde 80 kişilik bir ekip görev aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen bale, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan eserin dekorunu Savaş Camgöz, kostümünü Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 80 kişinin yer aldığı iki perdelik eser, sanatseverlerden ilgi gördü.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
