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SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' ÇOCUK MÜZİKALİ PRÖMİER YAPTI

SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' ÇOCUK MÜZİKALİ PRÖMİER YAPTI
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Haberler
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Masal Şatosu' adlı çocuk müzikalinin prömiyerini kapalı gişe yaparak minik seyircilerle buluşturdu. Rejisör Şahan Gürkan'ın eseri, 'Uyuyan Güzel' masalından esinlenerek prens arayışındaki prensesi konu alıyor ve 14 şarkı içeriyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin prömiyerini Samsun'da yaptı.

Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, 10 yıl sonra Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde minik seyircilerin beğenisine sunuldu.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen eser, Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

Eserde, koreografi Zeynep Bengier, kostümler Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Kapalı gişe prömiyer yapan tek perdelik eser, minik sanatseverler tarafından ilgi gördü.

14 şarkının yer aldığı "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu şöyle:

"Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, Soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."??????

Eser, yarın saat 11.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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