Samsun'da çocuklar bale ve koro kurslarıyla sanatla buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), çocuk balesi ve çocuk korosu kurslarıyla ilkokul öğrencilerini sanatla buluşturacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, çocukların erken yaşta sanatla tanışması, sahne kültürünü deneyimlemesi, ritim duygusu ve ses gelişimi gibi alanlarda eğitim alması amacıyla çocuk balesi ve çocuk korosu kursları düzenlenecek.

İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik çocuk balesi kursu için 10 Eylül'de başlayan başvurular 24 Eylül'e kadar devam edecek. Kursa kabul sınavı, 27 Eylül saat 10.00'da yapılacak.

Çocuk korosu kursu için başvurular ise 17 Eylül-1 Ekim'de alınacak. Kursa kabul sınavı ise 3 ve 4 Ekim'de saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Çocuk balesi sınavında adayların vücut yapısı, esneklik ve ritim becerileri, çocuk korosu sınavında ise ses tekrarı, ezgi ve ritim tekrarı ile şarkı söyleme becerileri değerlendirilecek.

Kurslarla çocukların sanat eğitimiyle birlikte disiplin, öz güven ve sahne bilinci kazanması hedefleniyor.

Başvurular hafta içi 10.00-17.00 saatlerinde Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü İdari, Mali ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne yapılabilecek.

Başvuru için öğrenim belgesi, T.C. kimlik fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf gerekiyor. Başvuru ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgilere SAMDOB'un sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA