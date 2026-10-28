SAMDOB'un Cumhuriyet Bayramı konserinde 70 çocuk yarın AKM'de sahne alacak

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Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında hazırlanan konserde SAMDOB'un 56 kişilik Çocuk Korosu ile 14 kişilik Çocuk Balesi olmak üzere toplam 70 çocuk sahne alacak.

İki bölümden oluşan konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk Korosu Şefi Gamze Üçüncü yönetiminde gerçekleştirilecek konserde şef yardımcısı Volkan Çelik, çocuk balesi eğitmeni Ekinsu Cemgil ve piyanist Anna Tarakanova Shvetcov görev alacak.

Işık tasarımını Erdem Kuzaytepe'nin, video projeksiyonunu Murat Turgut'un üstleneceği "Cumhuriyet Bayramı Konseri", yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA