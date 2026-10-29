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SAMDOB Çocuk Korosu, 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde 70 çocukla sahne aldı

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SAMDOB Çocuk Korosu, 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde 70 çocukla sahne aldı
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SAMDOB Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde konser verdi. Çocuk Korosu ile Çocuk Balesinden toplam 70 çocuğun yer aldığı gösteri yaklaşık 40 dakika sürdü ve sanatseverlerden ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde, SAMDOB'un 56 kişilik Çocuk Korosu ile 14 kişilik Çocuk Balesinden toplam 70 çocuğun katıldığı gösteri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler seslendirildi.

Koro şefliğini Gamze Üçüncü'nün yaptığı konserde, şef yardımcılığını Volkan Çelik, çocuk balesi eğitmenliğini ise Ekinsu Cemgil üstlendi. Piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Erdem Kuzaytepe ve video projeksiyonda Murat Turgut yer aldı.

Yaklaşık 40 dakika süren konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA
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