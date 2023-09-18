Sakarya'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen esnaf ve sanatkarlar, yürüyüş gerçekleştirdi ve çelenk sunuldu. Konuşmalarda ahilik kültürünün önemi vurgulandı. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan kalfa ve ustalara diplomaları verildi.

Sakarya'da Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (SESOB) düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen birlik üyeleri, mehteran takımı eşliğinde Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada SESOB Başkanı Hasan Alişan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlamalara, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından SESOB'da devam edildi.

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, esnaf ve zanaatkarı bugünkü olduğu noktadan daha ileri götürme gayesinde olunacaksa başvuracakları kaynağın ahilik kültürü olduğunu vurguladı.

Oradaki kuralların bugüne uyarlanıp daha ileri taşınması durumunda ticaret ve zanaatta bugünkünün çok daha ötesinde iyi gelişmeler yaşayacaklarından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğinin altını çizen Karadeniz, "Bu duygularla hepinizin Ahilik Kültür Haftası'nı bir kez daha kutluyor, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bol kazançlar temenni ediyorum." dedi.

"Bütün arzumuz, hayata güzel nesiller yetiştirmektir"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli de Ahilik Teşkilatı'nın, usta-çırak ilişkisinin ötesinde insanlığa, hayata, topluma saygın bir zanaatkar yetiştirme müessesesi olduğunu söyledi.

Bunun son yüzyıla kadar devam ettiğini anlatan Cevherli, "Zaman zaman sosyal hayatın içinde çırak yetiştirmenin sıkıntılarını, eksikliğini görüyoruz. Oysa yalnız zanaata eleman yetiştirme değil bu müessese, hayata iyi insan hazırlamak. Edepli, saygın, toplumda yer bulan kişilik sahibi bireyler yetiştirme felsefesine dayalı kurulan bir müesses nizam. Bütün arzumuz, hayata güzel nesiller yetiştirmektir." diye konuştu.

SESOB Başkanı Alişan da sanat, ticaret ve meslek sahibi ahilerin olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever, dürüst ve güvenilir kişiler olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 850 yıl önce Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı'nın, zamanın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki eğitim faaliyetlerini düzenleyici rol üstlendiğine işaret eden Alişan, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün temel değerlerinden biri olan ahilik ve kültür felsefemizi, günümüz modern döneminin getirmiş olduğu yeniliklerle güncelleyerek yaşatmamız, sürdürmemiz gerektiği bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Esnaf ve sanatkarı olmayan bir milletin baki olması mümkün değildir.'"

"İlin ahisi" İsmail Yamak şed kuşandı

Konuşmaların ardından mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan kalfa ve ustalara diplomaları verildi.

Vali Karadeniz, daha sonra "ilin ahisi" seçilen İsmail Yamak'a plaket takdim etti. Uzun yıllardır yorgancılık mesleğini sürdüren Yamak, törenle şed kuşandı.

Etkinlikte "ilin çırağı" Emirhan Okur (oto tamir bakım) ile "ilin kalfası" Sude Ediz'e (güzellik ve saç bakım hizmetleri) de plaket verildi.

Daha sonra katılımcılara pilav ikram edildi.