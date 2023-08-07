Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de Gençlere Unutulmaz Bir Deneyim Sunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin hatırı sayılı sanatçı ve akademisyenlerin ders verdiği Genç Atölye'de gençlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Alicanlar Konağı'nda yapılan Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi'nde şair Ercan Yılmaz, 'Tefekkürün Kalesi' ve 'Bir Dergi İnşa Etmek' başlıklarını konuştu. Gençler soru-cevaplarla edebiyatın derinliklerinde dolaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin hatırı sayılı sanatçı ve akademisyenlerin ders verdiği Genç Atölye'de gençlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Alicanlar Konağı'nda yapılan Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi'nde şair Ercan Yılmaz, "Tefekkürün Kalesi" ve "Bir Dergi İnşa Etmek" başlıklarını konuştu. Gençler soru-cevaplarla edebiyatın derinliklerinde dolaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin en çok talep gösterdiği ve her yıl katılımın günler içinde tamamlandığı Genç Atölye derslerine devam ediyor. Gençler bu derslerde kültür, sanat ve eğitimin tüm alanlarında unutulmaz bir deneyin kazanıyor. Sakarya'ya ve hatta Türkiye'ye mal olmuş sanatçılar, eğitimciler, akademisyenler bu atölyede gençlerle bir araya geliyor, onlara tecrübelerini aktarıyor.

Atölye programlarının son programı Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi'nde yapıldı. Şehrin merkezindeki Alicanlar Konağı'nda tanınmış şair ve edebiyatçı Ercan Yılmaz, atölyede ders alan gençlerle bir akşam dersinde buluştu. Yapılan derste Türk Edebiyatı, tefekkür üzerine konular ve dergi hazırlığı meseleleri ele alındı. 4. hafta dersinde sanatçı Yılmaz, gençleri kısa bir edebiyat ve tasavvuf yolculuğuna çıkardı, onlara sanatın icrası noktasında önemli bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sanatın, edebiyatın ve tasavvufun merkezi olan Genç Atölye'de birbirinden kıymetli hocalarımızı, sanatçılarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler için hem akademik hem de sosyal açıdan en önemli etkinliklerden bir tanesi olan atölyemize katılım bu yıl da her zamanki gibi çok yoğun oluyor. Gençler kendi alanlarında, sanat dallarında belki hiç karşılaşmayacakları deneyimler ediniyorlar. Atölyelerimizin her biri tam kapasiteyle derslere devam ediyor" denildi. - SAKARYA