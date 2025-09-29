Şair Yavuz Bülent Bakiler Son Yolculuğuna Uğurlandı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Bakiler'in cenazesi, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından Sivas'taki Ayyıldız aile mezarlığında toprağa verilecek.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan Yavuz Bülent Bakiler'in Türk bayrağına sarılan tabutu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camine getirildi. Eşi Ayşe Bakiler ile oğlu Emrah Melikşah Bakiler, kızı Aybala Tuğba Özveri, kardeşi Cemal Naci Bakiler ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Bakiler'in cenazesi Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti gereği Sivas'ta anne ve babasının kabrinin yanına Ayyıldız aile mezarlığında toprağa verilecek.

'ARKAMDAKİ DAĞDI YIKILDI'

Yavuz Bülent Bakiler'in kardeşi Cemal Naci Bakiler, "Duygu düşüncemi anlatabilmem mümkün değil, benim arkamda bir dağdı yıkıldı. Anlatamıyorum, ne diyeceğimi kelimelere dizemiyorum. Arkamızda ailemizin bir dağıydı ama yalnız bıraktı bizi şimdi artık ne yapacağız? Allah cennet mekanı etsin, gelen eşlerimize dostlarımıza teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKÇENİN GÜÇLÜ BİR SESİNİ KAYBETTİK'

Cenaze törenine katılan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, "Yavuz Bülent Bakiler benim yakından tanıma imkanını bulduğum, oturduğumuz konuştuğumuz sohbet ettiğimiz bir insandı. Yani fikirlerinden istifade etmenin yanında da kendisiyle de şahsi tanışıklığımız olan birisiydi, pek çok program gerçekleştirmiştik. Yavuz Bülent Bakiler deyince benim aklıma öncelikle gelen Türkçenin çok güçlü bir sesi, Türkçeye düşkünlüğü, Türk kültürünü Türk tarihini, Türk edebiyatını ve değerlerini Türk İslam kültürünü yaşama konusundaki gayreti hassasiyeti, vurgusu Türkçeyi kullanışı ve şairliği hitabetiyle gerçekten milletimizin inancıyla kültürüyle değerleriyle buluşmuş Anadolu'yu Anadolu insanını tanımış çok güçlü bir ses çok güçlü bir karakter ve çok güzel hatıralar izler bırakmış bir isimdi. İnanıyorum ki asıl vefatından sonra da çok güçlü bir ses olarak Türkiye'nin sesi olarak, milletimizin sesi olarak şair olarak anılmaya devam edecek. Yavuz Bülent Bakileri okumak, dinlemek anlamak aslında bir yönüyle tarihe yolculuk bir yönüyle bu günü anlamak, bir yönüyle de geleceğe uzanmak demektir. Bende bıraktığı en önemli iz tesir ise Yavuz Bülent Bakiler'in sözleriyle ameli arasındaki çizgiye baktığımızda hayatının başlangıç noktasıyla final noktasına baktığımızda bir istikrar çizgisi bir tutarlılık ve milletiyle bir bağışıklık görüyorum bu son derece önemli. Geride büyük bir elem fakat çok zengin bir hatıra bırakarak gidiyor. Vuslatının şeb-i aruz olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.