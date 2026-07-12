Şair Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenen uğurlama törenine Telli'nin ailesi, yakınları, siyasetçiler, edebiyat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Ahmet Telli'nin şiirleri de okundu. Törende konuşan Ahmet Telli'nin kızı Eylül Telli, babasının yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve edebiyata olan bağlılığına değinerek, "Babam Ahmet Telli'nin yaklaşık 7 aydır süren tedavi sürecini sizler de yakından takip ettiniz. Bu süreçte zaman zaman hastalığının seyri kötüleşti. Fakat babam mücadelesini hiç bırakmadı, hep direndi. Ne yazık ki 10 Temmuz günü bu direncini yitirdi. Yoğun bakımda yattığı bu kısa sürede oradaki doktorlarımızın, hemşirelerimizin de Ahmet ağabeyi oldu. Sevgili doktorlarımız, 'Ahmet ağabeyi maalesef bu şekilde yakından tanıdık ve çok sevdik. Sessiz konuşmalarımız çok keyifli, çok naifti. Ancak ne yazık ki o da, biz de başaramadık' diyerek kötü haberi verdiler" dedi.

"Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi"

Telli, babasının yalnızca şiir yazan bir isim olmadığını belirterek, "Bugün buradan bir vedanın ağırlığıyla değil, bir ömrün bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Ömrünü söze, şiire, umuda ve insana adamış bir yüreği, kalemiyle nice karanlığı aydınlatan bir şairi birlikte selamlamak için buradayız. Ben sadece onun kızı olarak değil, yaşamı boyunca ilkeleri hiç terk etmeyen bir insanın tanığı olarak konuşuyorum. Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi. O, acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir ama biliyorum ki şair susmaz, şiirlerinin yangısıyla yaşamaya devam eder" şeklinde konuştu.

"Onunla vedalaşmayacağız ama güle güle diyeceğiz"

Telli ile tanışma hikayesini anlatan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şu ifadelere yer verdi:

"O, kaleminde aşkları yazdı, sevgileri yazdı, tutkuları yazdı, toplumsal sorunların her birine ayrı ayrı değindi. En önemlisi de hep umudu aşıladı. Biz, çok sonraki bir kuşağız evet ama Ahmet ağabey bütün kuşakların, 1978'den bu yana bütün devrimci kuşakların gönlünü kazandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı