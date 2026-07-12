Haberler

Şair Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi

Şair Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi, yakınları ve edebiyat dünyasından isimler yer aldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenen uğurlama törenine Telli'nin ailesi, yakınları, siyasetçiler, edebiyat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Ahmet Telli'nin şiirleri de okundu. Törende konuşan Ahmet Telli'nin kızı Eylül Telli, babasının yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve edebiyata olan bağlılığına değinerek, "Babam Ahmet Telli'nin yaklaşık 7 aydır süren tedavi sürecini sizler de yakından takip ettiniz. Bu süreçte zaman zaman hastalığının seyri kötüleşti. Fakat babam mücadelesini hiç bırakmadı, hep direndi. Ne yazık ki 10 Temmuz günü bu direncini yitirdi. Yoğun bakımda yattığı bu kısa sürede oradaki doktorlarımızın, hemşirelerimizin de Ahmet ağabeyi oldu. Sevgili doktorlarımız, 'Ahmet ağabeyi maalesef bu şekilde yakından tanıdık ve çok sevdik. Sessiz konuşmalarımız çok keyifli, çok naifti. Ancak ne yazık ki o da, biz de başaramadık' diyerek kötü haberi verdiler" dedi.

"Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi"

Telli, babasının yalnızca şiir yazan bir isim olmadığını belirterek, "Bugün buradan bir vedanın ağırlığıyla değil, bir ömrün bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Ömrünü söze, şiire, umuda ve insana adamış bir yüreği, kalemiyle nice karanlığı aydınlatan bir şairi birlikte selamlamak için buradayız. Ben sadece onun kızı olarak değil, yaşamı boyunca ilkeleri hiç terk etmeyen bir insanın tanığı olarak konuşuyorum. Babam kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair değildi. O, acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir ama biliyorum ki şair susmaz, şiirlerinin yangısıyla yaşamaya devam eder" şeklinde konuştu.

"Onunla vedalaşmayacağız ama güle güle diyeceğiz"

Telli ile tanışma hikayesini anlatan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şu ifadelere yer verdi:

"O, kaleminde aşkları yazdı, sevgileri yazdı, tutkuları yazdı, toplumsal sorunların her birine ayrı ayrı değindi. En önemlisi de hep umudu aşıladı. Biz, çok sonraki bir kuşağız evet ama Ahmet ağabey bütün kuşakların, 1978'den bu yana bütün devrimci kuşakların gönlünü kazandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi

Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler