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Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 30. Yılını Kutladı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte fotoğraf sergisi ve halk oyunları gösterileriyle birlikte kültürel değerlerin korunması vurgulandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler, açılış programıyla başladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi Gülcan Acar'ın "Melodik İzler" fotoğraf sergisi açıldı.

Programda daha sonra Safranbolu yöresi kadın ve erkek halk oyunları ekibi gösteri sundu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü "Çoksesli Korosu" şef Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur yönetiminde konser verdi.

"Safranbolu tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir yer"

Etkinlikte konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 30 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Köse, şöyle devam etti:

"Bu süreç, sadece bir unvanla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerimizi koruma konusundaki sorumluluğumuzla da taçlanıyor. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en iyi korunan kenti olan Safranbolu'da, hangi kapıyı açsanız ardından bir anı ya da tarihten bir kesit karşınıza çıkabiliyor.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'mizde katettiğimiz 25 yıl, kentimizde her yıl onlarca evin restore edilmesi ya da hasat zamanında safranımız için düzenlediğimiz festival, bu kentin tarihine nasıl sahip çıktığını gözler önüne seriyor. Bu yılki etkinlik programımızı hazırlarken UNESCO'ya dahil oluş serüvenimizden ve kent hafızamızdan ilham aldık. Koca bir kentin, somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumak için imece usulü çalışması, bize ışık oldu. Biz de tıpkı 1994'te olduğu gibi bu yıl da Safranboluların, Safranbolu sevdalılarının, bu kente emek vermiş ve değer katmış insanların, UNESCO'da 30 yıl programımızın tam kalbinde yer alması gerektiğine inandık."

Köse, Safranbolu'nun UNESCO sürecindeki temellerini atanlara ve ilçenin korunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 17 Aralık'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, fidan dikimi, belgesel gösterimi, panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

"En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü"nün de verileceği etkinlikler, 17 Aralık'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı"nın ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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