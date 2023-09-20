Safranbolu'da Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler icra edildi ve ödüller verildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Tarihi Çarşı bölgesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Yavuz, dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve zanaatkarların Türkiye'deki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" İbrahim Uysal, "Yılın Kalfası" Ramazan Özdemir, "Yılın Çırağı" Muhammet Çetinkaya'ya belgeleri, Vali Yavuz tarafından verildi.

Protokol tarafından esnafa plaketlerin verildiği programda, Ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçenler şedlerini kuşandı.

Programda, kalaycılık, demircilik, yemenicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutan meslekler, bir süre zanaatkarlarca yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Ahilik pilavı ikram edilen programda Vali Yavuz, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden zanaatkarları ziyaret etti, demir dövdü.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.