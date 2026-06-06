Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı
UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri etkinliğinde 'Kral Şakir: Geri Dönüşüm' filmi gösterildi. Etkinlik 12 Haziran'a kadar devam edecek.
UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.
Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Kral Şakir: Geri Dönüşüm" filmi izleyiciyle buluştu.
Etkinlik kapsamında "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "The Truman Show", "Neşeli Günler", "Kraliçe Lear" ve "Neredesin Firuze" filmleri seyirciyle buluşacak.
Etkinlik, 12 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz