Sadık Albayrak, Trabzon'da Okurlarıyla Buluştu

Sadık Albayrak, Trabzon'da Okurlarıyla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, Trabzon'da düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını tanıttı ve imzaladı. Program yoğun ilgi ile gerçekleşti.

GAZETECİ ve yazar Sadık Albayrak, memleketi Trabzon'da düzenlenen programda okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşi ve imza günü kapsamında eserlerini tanıtarak anılarını paylaşan Albayrak, okurları için kitaplarını imzaladı.

Sadık Albayrak, Trabzon Meydan Parkı'nda bulunan D&R Kitabevi'nde, düzenlenen programda okurlarıyla buluşup, söyleşi ve imza törenine katıldı. Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve okurlar katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda okurlarına hitap eden Sadık Albayrak, kaleme aldığı eserlerin yazım sürecinden ve anılarından bahsetti.

'Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat Şeriat Tarikat Kavgası' ve 'Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu' adlı kitaplarını okurları için imzalayan Albayrak, Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Albayrak, kitaplarını gelecek nesillerin okuması ve ibret alması için yazdığını belirtti.

Etkinlikte uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, yazar Albayrak ile sohbetti. Program, imza töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.