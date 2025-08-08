Sadık Albayrak, Trabzon'da Okurlarıyla Buluştu

GAZETECİ ve yazar Sadık Albayrak, memleketi Trabzon'da düzenlenen programda okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşi ve imza günü kapsamında eserlerini tanıtarak anılarını paylaşan Albayrak, okurları için kitaplarını imzaladı.

Sadık Albayrak, Trabzon Meydan Parkı'nda bulunan D&R Kitabevi'nde, düzenlenen programda okurlarıyla buluşup, söyleşi ve imza törenine katıldı. Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve okurlar katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda okurlarına hitap eden Sadık Albayrak, kaleme aldığı eserlerin yazım sürecinden ve anılarından bahsetti.

'Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat Şeriat Tarikat Kavgası' ve 'Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu' adlı kitaplarını okurları için imzalayan Albayrak, Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Albayrak, kitaplarını gelecek nesillerin okuması ve ibret alması için yazdığını belirtti.

Etkinlikte uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, yazar Albayrak ile sohbetti. Program, imza töreninin ardından sona erdi.