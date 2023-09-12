Sadık Ahmet Filmi Seyirciyle Buluşmaya Hazırlanıyor
Yapımı MCG Film Medya tarafından üstlenilen 'Sadık Ahmet' filmi, seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve mücadelesi beyazperdeye taşınacak. Filmin kadrosunda Turgay Aydın ve Uğur Yücel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen ' Sadık Ahmet' filmi seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı.
Proje tasarımı Muhammet Usta'ya, senaryosu Mert Dikmen'e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu film geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı.
Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadele beyazperdeye taşınacak.
Gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet'i başarılı oyuncu Turgay Aydın canlandırdığı filmin kadrosunda yıldızlar geçidi yaşanıyor.
Filmde Uluslararası Af Örgütü Başkanı Prof. Erik Sieesby'i canlandırmak için kamera karşısına geçen usta oyuncu Uğur Yücel'e sette sürpriz yapıldı.
Uğur Yücel, kendi sahnesi için setteki yerini aldığında bir anda doğum günü pastası çekime getirildi ve usta oyuncu büyük şok yaşadı. Ortaya keyifli görüntülerin çıktığı kutlamada Yücel şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.