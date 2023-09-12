Sadık Ahmet Filmi Seyirciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Yapımı MCG Film Medya tarafından üstlenilen 'Sadık Ahmet' filmi, seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve mücadelesi beyazperdeye taşınacak. Filmin kadrosunda Turgay Aydın ve Uğur Yücel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.