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RTÜK'ten sunucu Özuğurlu'ya Ferdi Tayfur incelemesi

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Musa Özuğurlu'nun vefat eden Ferdi Tayfur hakkında, "Ağlak arabesk yapan birinden bahsediyoruz. Sanatsal açıdan berbattı." sözlerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü, sanat camiasını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkında canlı yayında söylediği sözler büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özuğurlu'nun sözleri nedeniyle Tele 1 yayınının incelendiğini ve rapor hazırlanacağını duyurdu. Şahin yaptığı açıklamada, "Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Özuğurlu, Tele 1 canlı yayınında Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." demişti.

MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gelen tepkilerin ardından Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kurumu adına sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür dilemişti. Yanardağ, "Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam '18 Dakika' programında da belirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK'ten sunucu Özuğurlu'ya Ferdi Tayfur incelemesi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Kültür Sanat
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFatih Kocak:

özuğurlu senin karın ağrının ne olduğunu biliyoruz şebek .boşuna yorma kendini.milyonlarca seveni olan birine bu yorumu yapmak senin haddine değil.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Dogru

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

İzmir hayvanat bahçesinde şebek maymunlar vardı gören varmı

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

RÜTÜK , bunu yapmakla bağlı bulunduğun partine ne kadar oy topladın ??? Sen bir zamanlar şehitlerimize KELLE diyene inceleme başlattın mı ? Ferdi Tayfur mekanın cennet olsun .

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Reklam peşinde

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