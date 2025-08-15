Romanyalı Şefler Türk Mutfağını İnceledi

ROMANYALI şefler Türk yemeklerini incelemek için geldikleri İstanbul'da, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şeflerinden çiğ köfte, revani, patlıcan ezmesi, ayran aşı, hünkarbeğendi, sütlaç yapılışını öğrendiler.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 'Erasmus+ Programı' kapsamında yürütülen Gastronomik Kavşaklar Projesi (The Gastronomic Crossroads Project) kapsamında Romanya'dan gelen şef ve kursiyerleri ağırladı. BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şefleri eşliğinde Türk yemeklerini deneyimleyen Romanyalı şef ve kursiyerler, müzik eşliğinde çiğ köfte yoğurarak keyifli anlar yaşadılar.

Mutfak geleneklerinin paylaşıldığı kültürel bir köprü işlevi gören proje kapsamında gerçekleştirilen Gastronomik Kavşaklar Projesi'ne Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Erasmus+RO tarafından finanse edilen ve Black Sea FooDignity tarafından koordine edilen proje kapsamında BAU Gastronomi kampüsüne gelen Romanyalı şef ve kursiyerler, ülkemizin lezzetlerinin nasıl yapıldığını BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şefleri tarafından tanıtılan yemekler ile deneyimlediler.

ÇİĞ KÖFTE YOĞURDULAR

Türk şeflerin yönlendirmesiyle kültürel lezzetlerimizi hazırlayan Romanyalı misafirler, Şef Ertuğrul Karakaya eşliğinde çiğ köfte yoğururken revani, patlıcan salatası, hünkarbeğendi, ayran aşı ve börek gibi yemeklerin yapımını öğrendiler. Gastronomi tutkunu Romanyalı misafirler bir yandan çiğ köfte yoğururken bir yandan da müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadılar. Çiğ köftenin lezzetini çok beğendiklerini belirten Romanyalı şef ve kursiyerler, Türk lezzetlerini deneyimledikleri ve bazı yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendikleri 2 günlük etkinlikte, İstanbul'daki tarihi Mısır Çarşısı'nı da gezdi.

ÜÇ ÜLKENİN TARİHİ MİRASI

BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Kerem İlaslan, "Erasmus+ Programı kapsamında, Romanya'dan Bükreş Tarım Bilimleri ve Veteriner Hekimlik Üniversitesi (USAMV), İspanya'dan Universidad Pontificia

Comillas ICAI-ICADE (UPC & Madrid Culinary Campus) ile Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğinde yürütülen projenin ev sahipliğini yaptık. Bu projenin temel amacı; uzman şefleri, akademisyenleri ve kursiyerleri bir araya getirerek üç ülkenin tarihsel mutfak mirasını incelemek ve bu gastronomi kültürleri arasındaki ortak bağlantıları ortaya çıkarmaktır. Proje, atölye çalışmaları düzenlemeyi ve gastronomi alanında modern mesleki eğitimin temellerini atmayı hedeflemektedir." dedi.

MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZÜN TANITILMASI ÖNEMLİ

Proje kapsamında öne çıkan hedefler arasında; doğal ürünlerin sürdürülebilirliğinin ve korunmasının sağlanması olduğunu da belirten Dr. Kerem İlaslan "Bu projede tarihsel pişirme yöntemlerinin günümüz koşullarına uyarlanması, atık azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarihsel gastronominin mesleki eğitime ve modern uygulamalara entegre edilmesi yer almaktadır." dedi. Dr. Kerem İlaslan, paydaşı oldukları programın ülkemizin tanıtımı açısından da önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Üniversiteler arasındaki iletişim bizim için önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Mutfağımızın ve kültürümüzün tanıtılması adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz."