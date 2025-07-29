Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Heykeli 65 Yıl Sonra Türkiye'ye İade Edildi

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Heykeli 65 Yıl Sonra Türkiye'ye İade Edildi
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Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlandı.

BURDUR'daki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına kaçırılan ve 65 yıl sonra Türkiye'ye iaade edilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

MS 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı. Eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u bir filozof olarak tasvir etmesi nedeniyle antik sanat tarihinde özel bir yere sahip eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucu 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'ye getirilen heykel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmparator Marcus Aurelius'in dünyaca ünlü bronz heykeli 65 yıl önce Burdur'dan çalınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları sonucu ait olduğu topraklara döndürülen 13 bin 291'inci eser olan Marcus Aurelius, bir süreliğine Beştepe Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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