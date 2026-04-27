Rize'den Almanya'ya uzanan yaşanmış hikaye kitap oldu

Rize'den Almanya'ya uzanan yaşanmış hikaye kitap oldu
Rizeli gazeteci-yazar Aytekin Kalender, Rize'den başlayarak Almanya'ya uzanan gerçek bir yaşam hikayesini kaleme alarak ilk kitabını çıkardı.

Rizeli gazeteci-yazar Aytekin Kalender, Rize'den başlayarak Almanya'ya uzanan gerçek bir yaşam hikayesini kaleme alarak ilk kitabını çıkardı.

Rize'de uzun yıllardır gazetecilik ve medya alanında faaliyet gösteren Aytekin Kalender'in kaleme aldığı "Yeşil ve Gri" adlı roman yayımlandı. Gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alınarak hazırlanan eser, okurlarla buluştu. Karadeniz'in zorlu doğasından Avrupa'nın gurbet hayatına uzanan çarpıcı bir hikayeyi konu alan kitap; aşk, ayrılık, özlem ve yıllara yayılan bir yüzleşmeyi merkezine alıyor. Rize'nin yamaçlarında başlayan ve Almanya'nın Frankfurt kentine kadar uzanan bu yolculuk, okuyucuya duygusal ve derinlikli bir anlatı sunuyor.

Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan "Yeşil ve Gri" isimli eseri kaleme alan Aytekin Kalender " Rize'de yaşanmış gerçek bir olayı bir vatandaşımızdan dinledim ve ben çok etkilendim bu hikayesinden. Bunu yazmaya karar verdim. Rize'de başlayan bir Rize coğrafyasına, Rize'nin zorlu şartında, Rize'nin zorlu yaşantısında başlayan bir hikaye 1990'lı yılları anlatıyor. Bu hikaye bir kayboluşla başlıyor. Vatandaş eşini kaybediyor ve 10 yıl sonra kaybettiği eşinin tekrar yaşadığını, Almanya'da yaşadığını öğreniyor. Rize'den başlayan serüvenimiz Almanya'ya gidiyor. İçinde aşk var, sevgi var, ihanet var, zorluklar var, Rize'nin zor coğrafyası var. Böyle bir hikaye. Okuyuculardan da iyi dönüşler almaya başladık. İlk kitabım inşallah sonrakilere de vesile olur. Şehrin hikayelerini anlatmayı seviyorum. Tekrar bu çalışmalara da devam etmeyi düşünüyorum" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı