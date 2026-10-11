Rize'de yılın ahisi Osman Dinçer, 44 yıldır 100'e yakın kişiye mobilyacılığı öğretti

Rize'de "yılın ahisi" seçilen 66 yaşındaki mobilya ustası Osman Dinçer, 44 yıldır ahşaba şekil verirken yetiştirdiği ustalarla mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kentte yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Dinçer, teyzesinin yönlendirmesiyle çırak olarak başladığı mobilyacılıkta yıllar içinde ustalaştı.

Askerlik dönüşünde kendi iş yerini açan Dinçer, 7 kardeşinin yanı sıra meslek hayatı boyunca yaklaşık 100 kişiye mobilyacılığı öğretti.

Dinçer, yetiştirdiği ustaların Rize'nin yanı sıra farklı şehirlerde kendi iş yerlerini açmalarına da öncülük ederek, 44 yıllık emeğinin karşılığını "yılın ahisi" seçilerek aldı.

Rize'de düzenlenen törende Vali İhsan Selim Baydaş'tan ödülünü alan Dinçer, mesleğine gençlerin daha fazla ilgi göstermesini istiyor.

Dinçer, AA muhabirine, yıllardır severek sürdürdüğü mesleğinde çok sayıda usta yetiştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Yanında çalışanlara her zaman ailesinin bir ferdi gibi yaklaştığını belirten Dinçer, "Benim evladım neyse, kardeşim neyse hepsi aynıdır. Bir yerde oturduk, bir yerde yedik. Baba oğul gibi çalıştık. Ondan sonra da yetişen zaten gitti dükkan açtı." dedi.

Oğlu Yalçın'ın da çocukluğundan itibaren mobilyacılığa ilgi duyduğunu anlatan Dinçer, "O büyüdü, okudu makine mühendisi oldu, sonra işi bıraktı, 'Ben mobilyacılığa devam edeceğim.' dedi. Onun oğlu var. O da Osman Dinçer, 4 yaşında şimdi o başladı, her gün gelir dükkana. Eline çekici, tornavidayı alır, bizle beraber çalışır, mobilyacılığa ilgi duyuyor." ifadelerini kullandı.

Dinçer, mobilyacılığın yanı sıra ahşaptan farklı ürünler de yaptığını dile getirerek, "Mobilya üzerine çocuk odası, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, ahşap olarak ise merdiven, çardak, kamelya, ahşap ev... Her türlü işi yapıyorum, yapmadığım bir iş kalmadı." diye konuştu.

"Mesleği sevmesem bu seviyeye kadar gelemezdim"

Ürettiği ürünlerin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Dinçer, gelişen teknolojiyle birlikte mobilyacılıkta kullanılan alet ve makinelerin de değiştiğini belirtti.

Modern makinelerin iş yükünü yaklaşık yüzde 80 azalttığını anlatan Dinçer, mesleğine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Mesleği sevmesem bu seviyeye kadar gelemezdim, 44 sene bu işi yapmazdım. Ben bugüne kadar hiçbir zorluk görmedim, varsa bile 'Bu işi yaparım.' dedim mi iş biter. Karadenizli dediğin zaman Karadenizli hiçbir şeyden yılmaz. Kafasına koyduğu işi yapar, düşünür, taşınır. 'Ben bu işi yapacağım.' der. O işin altından çıkar. Biz de aynı şekilde yaptık, bu seviyeye geldik."

"Herkes masa başı iş arıyor"

Mobilyacılık sektöründe yetişmiş eleman bulmakta güçlük çektiklerine dikkati çeken Dinçer, gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini ifade etti.

Dinçer, yıllar içinde çok sayıda usta yetiştirmesine rağmen bugün çalıştıracak eleman bulamadığını belirterek, "Yetişen yetişti ama şu anda meslekte çalışacak eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Herkes masa başı iş arıyor. Bir türlü sürekli çalışacak mobilyacı bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

Meslek hayatının "yılın ahisi" ünvanıyla taçlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Dinçer, ödülün ardından çok sayıda kişinin kendisini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA